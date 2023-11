Billie Eilish se siente “atraída” por las mujeres, pero también “intimidada” por ellas

Billie Eilish llamó la atención de los usuarios de las redes sociales al contar en una reciente entrevista que le “encantan” las mujeres a pesar de que nunca se ha podido relacionar muy bien con ellas.

"Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas", dijo. "Me encantan. Me encantan como personas. Me atraen como personas".

No obstante con lo anterior, la cantante también dijo que no solo le atraía la personalidad de algunas, sino que también físicamente. "Me atraen físicamente, pero también me siento muy intimidada por ellas y por su belleza y su presencia".

Además de la percepción que tiene de las chicas, la artista de 21 años también se enfocó en hablar sobre su físico y su feminidad, y contó que cuando era adolescente su apariencia y su interés en una vida romántica fue “extraño y perturbador”.

"No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura como para mostrarlo", afirma. "Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo".

“Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita”, explicó Eilish. "Me identifico como 'ella/ella' y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña".

