WarioWare: Move It! Risa, diversión y acción garantizados

Prácticamente todos los juegos de la serie WarioWare son unas joyas, quizá por ahí hay alguno que no haya tenido el éxito esperado, pero en general la fórmula de minijuegos rápidos más el carisma del panzón maldoso y todos sus locos amigos, han ayudado a hacer de esta saga, una de las favoritas de los videojugadores y, aunque hace no mucho tuvimos la llegada de WarioWare: Get It Together! El equipo de desarrollo de Intelligent Systems decidió dar un giro al juego aprovechando la tecnología de los Joy-Con de la Nintendo Switch en WarioWare: Move It!

¡A mover el bote!

Como dice el Rey Julien, es hora de mover el bote y es que en WarioWare: Move It! deja de lado el sistema de juego tradicional, que es usando el stick análogo y botones para dar paso a una serie de poses y movimientos que requieren de toda tu concentración y energía, muy similar a como se jugaba WarioWare: Smooth moves para Wii, pero con más variedad de movimientos.

Hay dos formas de jugar: solo o con tus amigos. Cuando juegas solo, puedes hacerlo en el modo de historia que es prácticamente igual al de otras entregas, es decir, se presenta una situación increíble, Wario o alguno de sus amigos deciden tomar acción y lo que sigue es una serie de minijuegos rápidos en sucesión que te llevan a pelear contra un jefe. Una vez que termines un nivel, pasas al siguiente y así sucesivamente hasta que lo terminas. La historia realmente es solo un pretexto para introducir a Wario y sus amigos, vaya, no es que no sea jocosa, pero tampoco va a ganar el videojuego del año.

También puedes jugar hasta con tres personas más y de verdad que es un caos total, no solo por lo divertido de los juegos, que aunque cortos, son entretenidos, sino también por el espacio que necesitas para que 4 personas puedan moverse libremente sin que se estrellen unos contra otros. Si tienes la oportunidad de compartir con tus amigos o familia no la dejes pasar.