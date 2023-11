Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, el perfecto compendio del camino ninja

Un nuevo título de Bandai Namco que trae las aventuras de uno de los animes más populares a los videojuegos a través de Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, que, como su propio nombre lo indica, recopila no solo la historia de Naruto, sino también las aventuras de su sucesor. Así que aquí te contamos si vale la pena o no este título disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Tu propio camino ninja ¿qué tal se juega?

El título cuenta con una jugabilidad tal cual ya conocemos de las series Ultimate Ninja, así que no encontrarás grandes cambios si ya has jugado alguno de ellos. Sin embargo, si buscas empezar en la incursión del ninja más popular del anime, te contamos que Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections tiene un gameplay de peleas con opción de alternar entre 3 personajes en escenarios cerrados y con una movilidad 360 grados, es decir, no es un combate lineal de izquierda a derecha.

No obstante, el título es sencillo de entender e intuitivo, lo cual es entretenido y accesible al principio, aunque después de un tiempo puede llegar a ser repetitivo, incluso podrías llegar a dominar las mecánicas en un par de horas y superar a la inteligencia de la computadora, lo que podría quitarle emoción a los combates.