Call of Duty: Modern Warfare 3, el modo multijugador tiene lo mejor y lo peor de la franquicia

En nuestro análisis anterior, revisamos el modo campaña de Call of Duty: Modern Warfare 3. Esta vez nos atañe en exclusiva su propuesta en on-line. Afortunadamente, este modo de juego conserva una excelente jugabilidad que te mantendrá pegado a tu consola por meses. Desgraciadamente, también incurre en muchos pecados de los juegos como servicio.

Este año, la forma en la que te mueves y disparas se siente más afinada que nunca. Los mapas te permiten desplazarte con rapidez y los controles están ajustados para llevar al máximo tus reflejos de tiro. Durante años han refinado la fórmula del “corre y mata”, pero en esta edición se siente más efectiva que nunca. También se hicieron ciertos ajustes al daño de armas y la cantidad de vida de los jugadores, lo que resulta (en general) en encuentros más parejos. Es la mejor entrega hasta ahora en cuestión de jugabilidad.

A esto hay que añadirle que los mapas son los del Call of Duty: Modern Warfare 2 de antaño. En nuestra opinión, estos son de los mejores mapas de toda la historia de la franquicia. Cada uno tiene el tamaño justo, la disposición de corredores ideal y una verticalidad sutil. Son simplemente perfectos. Excepto por el polémico Quarry.

El nuevo modo Guerra es excepcional en su forma de manejar el trabajo de equipo y la tensión. Un equipo intenta lanzar misiles nucleares, mientras que el otro intenta romper sus defensas y detenerlos. Una excelente adición.

Lo peor de Call of Duty

Aunque cada encuentro es una verdadera delicia, el tiempo entre ellos no lo es. Los menús y la forma de progresar en el pase de batalla se han vuelto una maraña. Que si puntos de arma, un mapa de opciones, cosméticos sobre cosméticos, retos diarios etc. Llega un momento donde te rindes de tratar de entender, para solo presionar los botones hasta que empieza el siguiente tiroteo. Es una cantidad completamente innecesaria de menús que hacen pensar si Activision lo hace para confundir al jugador y que este no aproveche los desbloqueos al máximo.

Y, aunque mencionamos que los mapas de CODMW2 clásico son los mejores, no dejan de ser sólo los mapas de una versión anterior. Salvo en el modo Guerra, todos los demás son reciclados. ¿En serio no podían incluir media docena de mapas nuevos?

El modo zombis es el más flojo hasta ahora. Una vez más estamos ante un mapa que parece sacado de Warzone con el mínimo de opciones y una gran cantidad de aburrimiento. Si no van a hacer algo bien, mejor ni lo incluyan.

Por último, la comunidad. No recordamos dejar abierto el chat en ningún encuentro. La cantidad de personas racistas y gritones sigue a niveles estratosféricos. Tal vez el chat en tu grupo esté bien. Pero el chat general es una verdadera fosa séptica.