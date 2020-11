Samsung Q90T una Smart TV lista para las Xbox Series X y PS5, Reseña

La Samsung Q90T es una elegante pieza de tecnología: su gran tamaño y sobrio diseño la hacen un verdadero trofeo tecnológico. Sin embargo, el sistema que la maneja es bastante ineficiente. Todo lo positivo que trae su increíble imagen definición y calidad se ve opacado en buena forma por el atrasado sistema operativo de la marca surcoreana.

Especificaciones

Tamaño 65”

Resolución 3,840 x 2,160

HDR 10+

Audio Dolby Digital Plus

Bluetooth (audio, accesorios y controles de videojuegos)

Sistema operativo Tizen

Alexa y Google Assistant

y SmartThings

Puertos HDMI: 4 (Solo uno HDMI 2.1 que soporta 4K @120Hz)

que soporta 4K @120Hz) Puertos USB: 2

Ethernet

AMD FreeSync

Diseño

Este modelo se caracteriza por líneas marcadas y sobrias con bordes casi invisibles sobre un pedestal metálico en la parte central. Esta elección de la base es acertada, ya que los diseños actuales se basan en pequeñas patas en los costados y este hace que se requieran muebles cada vez más largos para acomodarlas. Todas sus entradas HDMI se encuentran colocadas en el mismo lado y están bien señalizados. Tal vez no sea un look innovador, pero luce elegante y combina con todo. Es importante destacar que el gran peso de la Smart TV (más de 30 kg) podría requerir de un mueble más resistente del que tengas actualmente.

Imagen y sonido

En estos apartados la Q90T cumple todas las expectativas. A diferencia de otros modelos de la marca, esta no sobresatura los colores. El rango de contrastes que maneja es impresionante, dando sombras oscuras y colores brillantes. El volumen de las bocinas es tan alto que no hace falta del todo una barra de sonido. No solamente es fuerte, sino que la calidad del audio es también nítida.

Pudimos probar fuentes 4K tanto un Xbox One X como de una PC. Juegos cómo Doom Eternal y Flight Simulator 2020 se ven de maravilla. También vimos la película de Mad Max :Fury Road en Blu-ray HD en 4K. Incluso el vídeo en streaming de Netflix y YouTube se veía con claridad y excelentes detalles. Una experiencia audiovisual placentera.