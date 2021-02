¡El evento deportivo más esperado del año llegó! Y con el un sin fin de noticias, algunas no tan buenas como que The Weeknd no tendrá invitados especiales durante el show de medio tiempo del Super Bowl LV.

Entre los grandes artistas que durante toda la semana estuvieron sonando como los invitados especiales para dicho evento estaban Kendrick Lamar, Ariana Grande y Daft Punk, la banda que emocionó a millones de seguidores, pues significaba su regreso a los escenarios. Sin embargo, el mismo The Weeknd borró cualquier esperanza y negó la presencia de algún artista.

El canadiense decidió poner fin a los rumores durante una entrevista con la presentadora deportiva Kay Adams, a quien confesó que no contaría con la participación de “invitados especiales”, sin embargo promete que esta será una de las mejores presentaciones de la historia del evento.

“He leído todos los rumores, pero nada podría encajar con la historia que pretendo contar en el show, así que no, no habrá invitados especiales”, confesó el cantante.