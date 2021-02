Ginebra y ajenjo, el Martini es delicioso y el favorito de muchos pero tan solo 66 mililitros dan hasta 124 calorías. Y aceptémoslo, 66 mililitros no es nada para saciar la sed.

Martini. Bebidas alcohólicas que más engordan / Cris Cantón / Getty Images

Conclusión: cuidado con las cantidades

Todos conocemos la frase de "todo con medida" pero para no tener una intoxicación alcohólica. Lo mejor sería aplicarlo también para no subir de peso por estas deliciosas bebidas. Toma una copita y un vaso de agua, así no te emborrachas y te llenas tanto que no tomas tanto alcohol.