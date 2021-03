Para muchos, la hora de dormir es todo un ritual para lograr el descanso perfecto. Claro, el más conocido y el que seguramente todos aquí hemos practicado es el de sacar un pie de la sábana cuando estamos totalmente tapados. Pero ¿sabías que hay una explicación científica al respecto?

TE RECOMENDAMOS: ¿Has soñado con tu ex? Esto es lo que significa

¿Por qué sacamos un pie de la sábana?

Si alguna vez te has preguntado por qué sacas un pie de la sábana o edredón, seguramente has respondido que solo así puedes tener una temperatura perfecta para descansar. Ni muy frío, ni muy caliente, el pie afuera de la sábana regula nuestra temperatura de forma excepcional. Pues déjanos decirte que no podrías estar más en lo correcto. Te explicamos por qué.