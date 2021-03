¿Qué hacer para que esa persona se obsesione contigo?

La forma de entender este juego del amor es a través de un experimento realizado por el profesor Burrhus Frederic Skinner en 1957.

Para las pruebas se utilizaron dos palomas, a la primera le enseñaron que cada que apretara un botón recibiría como recompensa una semilla, por lo que casi en automático comenzó a presionarlo varias veces.

Con la segunda paloma el experimento fue el mismo, pero a diferencia de su compañera no recibía una semilla cada que apretaba el botón, sino una de vez en cuando…

En el experimento una de las palomas se hizo dependiente / Pixabay

A todo esto te preguntarás, ¿qué tienen que ver las palomas con el amor y las relaciones?

Verás, cuando una persona te acostumbra a recibir cualquier tipo atención, detalles o tiempo de manera frecuente, está generando en ti una especie de programación de recompensa, lo que te lleva a pensar que esa actitud que tiene hacia ti se prolongará por mucho tiempo.

Te recomendamos: Siete canciones que no habías escuchado y que puedes dedicar el 14 de febrero

Sin embargo, un día te das cuenta que la atención se acabó, es ahí cuando el juego psicológico comienza y eres tú quien pierde la cabeza y los sentimientos se te van revolviendo por esa persona.

Es por esto que debes entender a la perfección la filosofía de las palomas, de esa forma siempre ganarás en tus relaciones, no des todo de un solo golpe, dosifica el amor y todo lo que tienes para dar, para que cuando esa persona te quite la atención no sientas correr dentro de ti un comportamiento adictivo hacia ella.

Dale su espacio... / Pixabay Te compartimos una serie de consejos que te ayudarán a no apegarte demasiado a una relación y que te ayudarán a tomar las riendas de la misma: 1. No des recompensas automáticas. Por ejemplo, si en todo el día no te marcó y de repente te llama a las 8 de la noche, no contestes luego luego, eso le haría pensar que estás a su disposición todo el tiempo. 2. Sé detallista, pero de vez en cuando, de esa forma lograrás que quiera saber todo el tiempo de ti. También puedes leer: Guía práctica para que regreses con tu ex 3. Sé independiente. Hazle saber que tienes cosas que hacer, que no estás esperando por verle o por una de sus llamadas. Una persona segura de sí misma es más atractiva / Pixabay 4. No lo busques todo el tiempo porque en lugar de acercarlo, lo alejarás. 5. Controla tus emociones. Sabemos que cuando tenemos interés en una persona es muy difícil contener las ganas de saber de ella, pero lo mejor es que aprendas a controlar tus sentimientos, sino terminarás desbordándote y perdiendo en este juego del amor. Quizá te interese: Qué significa cuando un hombre te besa la mano 6. Reconoce tu valor. Una persona segura de sí misma es muy atractiva a los ojos del otro, así que mientras más confianza tengas en ti, es más probable que generes en esa persona el miedo de perderte.