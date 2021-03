It Takes Two: un concepto original para 2 jugadores que no te debes perder

It Takes Two es un título con una premisa original que viene tal cual de su nombre: se requieren 2. Dos para jugar, dos en una relación, dos puntos de vista en una situación. Lanzado bajo la marca EA Originals, que se enfoca en propuesta indie bajo el manto de Electronic Arts, éste es otro gran título cooperativo de Hazelight Studios. Ellos tienen en su curriculum Brothers: A Tale of Two Son y A way Out, donde el tema de los 2 jugadores es clave en la historia y jugabilidad. Esta entrega lleva el tema a un paso más arriba, resultando en una agradable experiencia que no debes perderte.

Una pareja separada

La historia nos cuenta la situación en la que se encuentra el matrimonio de May y Cody: una pareja que poco a poco ha perdido la magia y que han ocultado a su hija lo mal que está su relación. Cuando finalmente le hablan sobre la posibilidad de separarse, algo mágico ocurre. May y Cody son convertidos en los muñecos que su hija usaba para jugar, y ahora deben cooperar si quieren regresar a la normalidad. El Libro del Amor aparecerá en su viaje, ayudándoles a entender mejor su relación y darse cuenta de que… Sí, adivinaron: se necesitan 2 para esto.