Conoce a la joven que duerme 13 días seguidos, le llaman “La bella durmiente de la vida real”

La realidad es que la joven de 17 años constantemente preocupa a sus familiares y amigos, ya que mientras más crece más frecuentes son en ella los periodos de descanso involuntario, y ante la angustia de no saber que hacer y pensar que algo malo sucedía con su hija, sus padres decidieron llevarla al hospital Ansari Saleh en Banjarmasin.

De acuerdo con los especialistas del lugar, Echa se encontraba muy débil, y en ese momento no podían determinar con exactitud el tipo de enfermedad que padecía, pero al parecer se trataba de una sintomatología que la inducía a un sueño muy profundo.

Con el tiempo y después de varios estudios que le realizaron a la joven, los expertos se dieron cuenta de que probablemente lo que tenía era el síndrome de Kleine-Levin o hipersomnia, la cual se relaciona con una afección neurológica extraña que provoca en los pacientes sueño excesivo y que duerman por largos periodos de tiempo, que en extremo pueden durar hasta meses.

Las personas que padecen hipersomnia siempre están débiles / Pixabay

Las dudas mas frecuentes en torno a su condición son si va al baño o si come, y de acuerdo con lo declarado por su padre, en diferentes ocasiones ha intentado despertarla pero no pasa nada, pero a pesar de que no reacciona Echa va al baño sin despertar y come sin la necesidad de abrir los ojos.

A diferencia de lo que muchos creen, este padecimiento de sueño se presenta en muchas formas y se origina por múltiples causas, como daño neurológico, factores genéticos e incluso traumas físicos o emocionales. Hasta el momento no se ha encontrado cura para esta enfermedad.

Finalmente, la chica es conocida en su comunidad como “La bella durmiente de la vida real”, y a pesar de que su caso ha sorprendido a muchos, ella no es la única, en Colombia está Sharik Tovar, una niña que puede dormir hasta por dos meses seguidos.

