Protagonista de ‘Corre’ usa silla de ruedas en la vida real y es la primera en protagonizar una película

Kiera Allen es uno de los nombres que se ha vuelto popular en las últimas semanas, esto debido al papel que hizo como Chloe Sherman en la película ‘Corre’.

Si estás viendo esta nota es porque seguramente ya viste la cinta y al igual que nosotros te ha sorprendido saber que Kiera en la vida real utiliza una silla de ruedas que le permite adaptarse a las situaciones que le presenta la vida.

La película causó sensación en Netflix por semanas / Netflix

La joven de 23 años de edad, nació en Nueva York y a pesar de que las cosas no han sido fáciles para ella, supo salir adelante luego de que hace siete años se enfrentara a una complicación médica que cambiaría su vida para siempre.

Y es que la actriz en la vida real utiliza silla de ruedas, pero no ha especificado públicamente qué tipo de padecimiento tiene, tan solo ha mencionado en una entrevista que su condición ha significado todo un reto.

“Una complicación inesperada vino en la escuela secundaria, cuando quedé discapacitada. Usando una silla de ruedas ocupé más espacio físico del que jamás había contado. No podía disminuir ese espacio de cuatro ruedas apoyándome en un pie o inclinando una rodilla hacia adentro. Al mismo tiempo, me encontré luchando por un espacio de un tipo más metafórico: el espacio para ser una persona plena”.

Nadie puede experimentar en cabeza ajena, pero si nos podemos dar una idea de lo difícil que fue para Kiera adaptarse a un estilo de vida totalmente diferente al que pudo estar acostumbrada, y a pesar de las limitaciones que pueden existir en torno a su condición ella se enfocó en su desarrollo personal en lugar de sus barreras físicas.

Además de incursionar en la actuación, Kiera también estudió la licenciatura de escritura creativa en la Universidad de Columbia. No hace falta conocer a esta mujer en persona para que muchos se den cuenta de que tiene un temple valiente y audaz, y que su singular personalidad le ayudó a que siempre fuera segura de si misma y aún con sus condicionantes, tuviera la confianza de participar en cortometrajes y obras de teatro.

Y como todo en la vida, después de un gran esfuerzo viene una gran recompensa, fue en 2020 cuando Kiera tuvo la oportunidad de protagonizar su primera película, ‘Corre’.

Estereotipos de Hollywood rotos

Para nadie es sorpresa que en el cine internacional con frecuencia se utilicen a actores que nunca han tenido limitantes físicas para interpretar a personas que suelen tener discapacidades motrices, pero en esta ocasión, los patrones cambiaron, pues en el casting de ‘Corre’ se aceptaron a personas que realmente vivían con estas condicionantes.

De hecho, tuvieron que pasar 73 años para que una persona en silla de ruedas tuviera la oportunidad de volver a tener el protagónico de una película. En 1948, Susan Peters fue la primera actriz en protagonizar la película The sign of the Ram.

Curiosamente al igual que Kiera, Susan quedó discapacitada luego de sufrir un accidente mientras cazaba patos junto a su esposo. Una de las armas se disparó accidentalmente y la bala se arrojó en su médula espinal.

A pesar del infortunio, Peters continuó con su carrera no solo en cine, también en televisión y teatro.

Estas dos mujeres sin duda son un gran ejemplo de perseverancia, pues nos demostraron que cuando se desea algo tan profundamente se puede lograr, siempre y cuando se quiten las limitantes, esas que solo viven en la mente.