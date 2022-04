Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un juego que apuntaba a ser uno de los mejores de la serie

Stranger of Paradise es una versión re imaginada del primer Final Fantasy de la serie, aquel que salió en 1987 para el Famicom (1990 NES), por lo mismo, uno pensaría que al replantear la narrativa de un juego tan importante, nos encontraríamos con algo extraordinario, pues al final, es el que dio inicio a una franquicia tan venerada en la industria.

Sin embargo, la trama es lo último que le importó a Square Enix o Team Ninja, es más, casi podríamos jurar que tomaron una sinopsis y con eso hicieron el juego. Hay una enorme cantidad de diálogos sin sentido, los personajes son planos y desabridos y el protagonista, Jack, pues solo vemos que está lleno de una furia incontenible y es lo que lo impulsa a seguir adelante ¿Por qué o para qué? Nadie sabe.

Ya hacia el final del juego medio te van explicando las cosas y puedes entender algo de la narrativa, pero de nuevo: es hasta el final.

Un Final Fantasy, por más sencillo o innovador que sea, siempre tiene como base una buena historia y trata de llevar una narrativa excelsa; es verdad que Square-Enix lanzó en el pasado otros juegos que también fueron un desastre, pero no eran tan importantes como un remake del primer juego de toda la serie.

Team Ninja cumpliendo como siempre

Algo bueno debía tener Stranger of Paradise y en este caso eso es el sistema de combate. Similar a otros juegos creados por este estudio, las peleas contra los enemigos son en escenarios relativamente amplios con una variedad de ataques, poderes y técnicas que te ayudan a pulverizar a tus oponentes. No es un Ninja Gaiden, ni vas a encontrar el mismo nivel de agilidad y violencia, pero, si puedes dar rienda suelta al botonazo para dejarte ir con todo en contra de los enemigos; ojo, que aquí no hay rivales pequeños, incluso hasta un murciélago te puede hacer perder si no te cuidas y usas bien tus ataques.

Ahora bien, aunque el sistema de combate es bueno, a veces puede ser un tanto difícil, especialmente los jefes, mismos que llegan a ser un verdadero reto, sobre todo si eres un jugador casual.

Sin embargo, muchos dirán: “pues subo de nivel y ya ¿cuál es el problema?”

El asunto es que, para estar a la altura del reto no es que tengas que subir de nivel, sino que tienes que encontrar el equipo necesario para hacerlo, es decir, la armadura, espada, el anillo, etc. Es a través de los ítems que los personajes van evolucionando lo que, inevitablemente nos lleva a otro de los problemas del juego: el grinding.

En realidad, no hay mucha diferencia entre hacer grinding por experiencia que por ítems, al final, los puntos de experiencia son parte de un RPG, y quitarlos es como quitarle la carne a una hamburguesa. Dicho esto, hacer grinding no es divertido; de por sí la acción misma de tener que hacer grinding ya es aburrida y monótona, el diseño de los niveles no hace las cosas más fáciles. Hay escenarios que son un copia y pega de los mismos 5 elementos gráficos que se repiten una y otra vez, y a menos que tengas una memoria privilegiada, seguro te vas a perder en más de una ocasión.