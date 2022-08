Madonna trabaja en los detalles de su biopic para que no la dirijan “hombres misóginos”

Madonna ya prepara su biopic, donde ella misma escribió el guion para garantizar una versión realista sobre su propia historia, también podría ser la misma “Reina del pop” quien dirigirá el filme.

“He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un golpe preventivo porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría hombres misóginos. Así que puse mi pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia, excepto yo’”, explicó durante una entrevista al medio estadounidense Variety.

La intérprete de “Like a Virgin” trabajó en el guion junto a Diablo Cody (guionista de Juno) y Erin Cressida Wilson (La chica del tren), sin embargo, aún falta acortarlo un poco.

“Tengo un guión muy largo que me cuesta mucho acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme partes de mi cuerpo”, confesó.

Pero esta no es la primera vez que la cantante, de 63 años, habla sobre el proceso de creación de su película y cómo ha decidido involucrarse, durante una entrevista en “Tonight Show” con Jimmy Fallon, explicó que se involucró en la creación del guion para frenar a otros candidatos.

“La razón por la que lo hago es porque mucha gente ha tratado de escribir películas sobre mí, pero siempre son hombres, Universal Pictures me envió uno de sus guiones porque querían mi bendición. Lo leí, y fue la basura más espantosa y superficial que jamás haya visto. Me quedé pensando, ¿por qué esta gente haría una película sobre mi vida? No hay nada cierto en el guion. El tipo que lo está haciendo no comprende a las mujeres, ni las aprecia, ni las respeta”, declaró.

Lo que se sabe la película de Madonna

Aunque el proceso de casting sigue abierto los nombres que han sonado para darle vida al ícono del pop son la actriz Julia Garner y la cantante Sky Ferreira, pero en los últimos meses cobra fuerza la idea de que sea la británica Florence Pugh.

“Está, definitivamente está en la lista”, dijo Madonna sobre la intérprete de “Midsommar”.