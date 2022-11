Omen 16: una laptop de gama alta que se queda a un paso de la gloria

La serie Omen de HP está enfocada en llevar los mejores equipos a los Gamers. Su más reciente portátil, la Omen 16, llena una lista de supermercado con las mejores especificaciones: monitor de alta tasa de actualización, gráficos GeForce RTX de Nvidia, mucho RAM, etc. Sin embargo, esta impresionante maquinaria pierde su brillo ante la inconsistencia del software que la acompaña.

Especificaciones

Procesador Intel Core i7-11800H a 2.3GHz 11va generación

a 2.3GHz 11va generación 16GB RAM DDR4

Tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE RTX 3070

512 GB SSD PCIe NVMe

Webcam 720p

Windows 11 Home

Pantalla 16.1” 2560x1440 a @165Hz

Intel Wi-Fi 6E3 AX411 (2x2) y Bluetooth 5.2

2.4Kg

Bocinas Bang & Olufsen

Diseño

La Omen 16 no apuesta demasiado en lo que a estética se refiere. Maneja líneas rectas y ángulos pronunciados para verse más esbelta que otras opciones de Gaming. No ganará ningún premio de belleza, pero tiene una estampa sobria y elegante. Los puertos, en general, están bien ubicados. Quizá sólo el de carga, combinado con un plug de 90°, falla porque estorba al puerto LAN. El teclado es espacioso y permite escribir con facilidad. Su trackpad es grande, aunque a veces muy sensible.

Desgraciadamente, un aspecto donde no logra estar a la altura es en la ventilación. La Omen 16 es extremadamente ruidosa. Y, aunque es comprensible dadas sus poderosas especificaciones, su volumen está por encima de otras laptops que reseñamos este año. Este problema es especialmente notable al instalar cualquier software. Incluso con audífonos llegas a percibir el ventilador.

Desempeño

Otra mancha en su expediente es el software Omen incluido. Aunque su interfaz es vistosa, en la práctica es bastante enredado. Algo tan simple como configurar los colores de tus LEDS toma más tiempo del que debería, debido a sus menús poco intuitivos. Incluso nos encontramos con un error que no nos permitía acceder a las optimizaciones de ventilación y CPU. Ni siquiera después de una reinstalación de Windows 11.

Pero vayamos a lo importante: los juegos. ¿Cómo se juegan en este potente equipo? Veamos los resultados a 1440p.

En el ramo de juegos multijugador en línea, tenemos una alta tasa de cuadros por segundo. Estas pruebas fueron realizadas con los ajustes predeterminados, por lo que es posible conseguir más con algunos ajustes menores. Tuvimos la oportunidad de correr la Beta de Modern Warfare 2 en ella y los resultados no decepcionaron, con más de 100 cuadros por segundo gracias a su tecnología DLSS.

God of War, una excelente adaptación de PC del clásico de PlayStation, pone a temblar a cualquier equipo en configuración Ultra. La Omen 16 puede manejar a +40 cuadros por sí sola y hasta llegar a 60 con ayuda de DLSS. El juego se ve de maravilla en la excelente pantalla de este equipo. Mismo caso con Guardians of the Galaxy, que puede combinar DLSS + Ray Tracing, logrando imágenes espectaculares.

Conclusión

A pesar de su espectacular hardware, la Omen 16 nos deja mucho que desear en su software. Mientras otros fabricantes agregan valor a través de estos programas, aquí demeritan al equipo. Pero incluso con sus bemoles y su ruidoso ventilador, sigue siendo una sólida recomendación para los Gamers que buscan poder en movimiento.

Calificación: 8.8

Por Rolando Vera