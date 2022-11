Los mejores videojuegos del 2022 a buscar en el Buen Fin

El Buen Fin nos da la oportunidad perfecta para buscar nuestros títulos favoritos por eso mismo y como todos los años, te damos a conocer nuestra selección de los mejores videojuegos del 2022. Esta lista la hemos clasificado por género, para facilitarte la búsqueda durante las ofertas que se llevarán a cabo del 18 al 21 de noviembre en los distintos retailers del país.

Acción

God of War Ragnarök: La nueva aventura de Kratos para poder completar su destino es sin duda uno de los imperdibles de este año, ya sea que lo juegues en PS4 o PS5 la experiencia gráfica, auditiva y de gameplay es imperdible.

Aventura

Horizon Forbidden West: Una obra maestra en todos los aspectos, que integra una evolución visual, auditiva y de gameplay. La profundidad de las misiones secundarias dará varias horas de juego adicionales sin que se sienta forzado, la adaptación de PS4 esta muy bien lograda, aunque si se tiene la posibilidad de jugarlo en PS5 indudablemente podrán ver la experiencia definitiva.

Battle Royale

Apex Legends: Un juego que se reinventa a cada temporada, tanto por las modalidades como por las nuevas leyendas que hacen de él, un juego completo y complejo que supera con creces a los demás de esta categoría.

Carreras

Gran Turismo 7: un título para los entusiastas más exigentes pero que ha dejado de ser de nicho, esta versión es más democrática y divertida, un hermoso juego que nos invita a conocer, apreciar y aprender automovilismo.

Deportes

FIFA 23: una entrega fluida, divertida y con un gran realismo a nivel visual, así como de jugabilidad gracias a Hypermotion 2. La inteligencia artificial si bien tiene sus detalles, los añadidos en Ultimate Team y el Modo Carrera son acertados. Aunque la ausencia de la Liga MX pesa mucho para el público mexicano, sigue siendo el mejor juego de este depote.

Disparos

Call of Duty: Modern Warfare II: una superproducción de acción que cumple cabalmente con todo lo que se espera de él, grandes momentos de acción, gráficos y sonidos que te hacen sentir en el campo de batalla. Su multijugador es entretenido y cuenta con varios modos de juego. Si sentías que la franquicia estaba perdiendo su esencia, este es una oportunidad para reencontrarse con la serie.

Estrategia

Mario + Rabbids Sparks of Hope: la mejor forma de abordar el género con varios añadidos que le dan un alto valor de rejugabilidad y reto. La historia, el hecho de poder jugar donde sea , sus visuales y el diseño de personajes lo hacen un indispensable de la portátil de Nintendo.

Indie

Stray: Una de las propuestas más originales en donde literalmente nos ponemos en los pies de un gato. La idea creativa que han desarrollado para el gameplay y argumento nos pereció increíble, no obstante, los visuales y sonidos son todo un espectáculo.

Plataforma

Cuphead The Delicious Last Course: Este nuevo contenido descargable presenta nuevas ideas para este juego como las peleas verticales y termina siendo un buen postre para lo que termina siendo una cena de tres tiempos.

Multijugador

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: Una oda a los clásicos de arcadias que respeta cada uno de los detalles que hizo de esos juegos algo mítico. Si eres fan de las Tortugas Ninja y sobre todo de los videojuegos noventeros, es por mucho algo que no te debes de perder.

Mundo abierto

Elden Ring: fruto de refinar la fórmula “souls” para algunos jugadores podrá ser fácil, aunque la realidad es que sólo baja la dificultad si así lo quieres. Puerta perfecta para jugadores que han querido conocer el género.

Peleas

MultiVersus: un brawler que llegó por sorpresa principios de este año con una propuesta compuesta de varios personajes propiedades de Warner Bros. Un título que busca refrescar el género con cambios pequeños y sutiles que aprovecha muy bien a los personajes.

Realidad Virtual

Moss: Book II: entrega que tiene ese factor único de agrado y cariño que pocos personajes de los videojuegos crean, una experiencia de VR de un par de horas que se traducen en una aventura completa, extensa y libre, un claro ejemplo del potencial de la realidad virtual.

Remasterización

The Last of Us Part I: vivir la historia de Joel y Ellie con las mejoras visuales y de sonido, hacen de esta versión algo a considerar si es que no has tenido oportunidad de jugarlo anteriormente.

RPG

Xenoblade Chronicles 3: Monolith nos vuelve a sorprender con un RPG extenso y denso que logra aprovechar de gran manera el Nintendo Switch. Una aventura épica donde los lazos de los personajes son una parte importante no sólo para la historia, sino para las mecánicas dentro del juego

Survival

Grounded: una aventura de supervivencia en miniatura, echa por un grupo igualmente reducido de empleados de Obsidian Entertainment que se ha convertido de un éxito indie a uno de los mejores títulos de las plataformas de Microsoft.

El mejor videojuego de Xbox

A Plague Tale: Requiem: una experiencia llena de emociones y un verdadero espectáculo visual. La historia es excelsa y su jugabilidad te retará a lo largo del viaje. Una de las mejores experiencias de este año con un argumento digno de una película o serie.

El mejor videojuego de PlayStation

God of War Ragnarok: un título redondo en toda la extensión de la palabra, incluso con el doblaje en español latino, tiene un trabajo impecable que todo poseedor de una PlayStation 4 o PlayStation 5 no se debe perder.

El mejor videojuego de Nintendo Switch

Splatoon 3: un título que amaran tanto veteranos de la franquicia como nuevos jugadores y que cumple tanto por su variedad de contenido como por su jugabilidad, gráficos y sonido.

Mejor videojuego de PC

Ghostwire: Tokyo: no es un juego de terror, aunque tiene momentos estresantes por lo tétrico de sus personajes. Un espectáculo visual y auditivo que agradecerán los amantes de la acción en primera persona, así como los adictos a completarlo todo.

Mejor videojuego móvil

Tower of Fantasy: un RPG multiplataforma que se puede jugar en línea que cuenta con una historia robusta y con visuales que no le piden nada a las plataformas de nueva generación. Sus actualizaciones van integrando agregados que mantiene enganchado a cualquier jugador.

Videojuego del año

Nuestra redacción considero un empate entre God of War Ragnarok y Elden Ring, algo inédito entre nosotros mismos, pero al final creemos que la palabra final la tendrán ustedes al votar con sus carteras.