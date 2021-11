Los mejores videojuegos del 2021 a buscar este Buen Fin

Este Buen Fin es el pretexto ideal para salir a buscar nuestros títulos favoritos. Por tal motivo decidimos enumerar los que consideramos fueron los mejores videojuegos del 2021 por género, para que salgas a buscarlos dentro de las ofertas que hay hasta el 16 de noviembre en los distintos retailers del país. A continuación, te presentamos nuestra selección:

Acción

Marvel’s Guardians of the Galaxy: una de las grandes sorpresas de este año que aparte de tener un soundtrack increíble, captura lo mejor de estos divertidísimos personajes.

Aventura

It Takes Two: esta entrega tiene la particularidad de poner a prueba nuestras relaciones. Muy recomendable para jugar con nuestra pareja o amigos, ya que su gameplay es sumamente original, pues el diseño esta enfocado en saber hacer equipo y la comunicación.

Battle Royale

Apex Legends: un juego que se ha reinventado varias veces a lo largo del año, pero definitivamente su última actualización “Evasión” ha dado muestra de que el juego tiene mucho por delante, tanto por sus personajes como por sus niveles.

Carreras

Forza Horizon 5: el juego de carreras que se desarrolla en México, ha sorprendido a medio mundo y que perfila a juego del año, por sus visuales, frenetismo e increíble forma de narrarnos parte de nuestra cultura.

Deportes

FIFA 22: finalmente el juego de EA Sports tuvo un cambio atrevido que ha sido aplicado al juego principal y al apartado Volta. Un imperdible para jugar tanto de manera multijugador como en casa con la familia o amigos.

Disparos

Battlefield 2042: Campales llenas de acción que llevan al limite las capacidades de la red, computadoras, consolas de nueva generación e incluso a las salientes. Cuenta con un sinfín de opciones de personalización que el límite será literalmente la imaginación.

Estrategia

Ages of Empires IV: a pesar de ser una apuesta segura, este se coloca como el rey indiscutible de este género con gráficos actualizados y mejoras que hacen de la experiencia la mejor a la fecha.

Indie

Kena: Bridge of the Spirits es de las más grandes sorpresas para las consolas de Sony y PC. Su gameplay bien puede recordarnos juegos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y su historia nos hará llorar, suspirar y sonreír. Uno de los imperdibles de este año.

Juego de plataforma

Ratchet & Clank: Rift Apart es uno de los más espectaculares exclusivos de PlayStation 5 que da muestra de las capacidades de la nueva consola de Sony, no obstante, de contar con animaciones espectaculares, tiene un argumento lleno de diversión y movimiento.

Mundo abierto

Far Cry 6: es uno de los títulos mejor trabajados por sus pequeños ajustes que mejoran la fórmula sin traer mayor innovación, pero gracias a sus personajes entrañables se mantiene entretenido como una opción de caótica diversión.

Peleas

Guilty Gear -Strive- tiene una excepcional animación y un sistema refinado de combate, que lo hacen uno de los mejores dentro de la franquicia y género.

Realidad Virtual

Resident Evil 4: a pesar de ser un juego que ya tiene sus años, vivirlo desde una perspectiva de primera persona le da otra tonalidad y lo mejor sin duda, si es que cuentas con los Oculus Quest 2, la posibilidad de jugarlo sin cables, lo hace realmente espectacular.

Remake

Final Fantasy VII Remake Intergrade: un descargable continuista del épico título de PS4 y PS5 que extiende la experiencia hasta 10 horas en promedio y que sin duda nos dejará satisfechos en lo que llegan los otros complementos de la serie.

Remasterización

Alan Wake Remastered: nos ha mostrado que ha envejecido de una forma digna y que aún es capaz de mantenernos en suspenso con su increíble argumento. Esta versión, tiene guiños y cambios interesantes, sin violentar la esencia de la primera entrega.

RPG

Tales of Arise: la mejor revaluación de la serie que busca llegar a distintas audiencias, sus distintas opciones de dificultad permiten disfrutarlo de la manera que mejor nos convenga. Lo mejor en definitiva es su historia, pero sus visuales y sonidos no se quedan atrás.

Simulador

Microsoft Flight Simulator: es el sueño de muchos jugadores que han buscado surcar los cielos, porque aparte de permitirnos seleccionar de entre múltiples aviones, nos da la oportunidad de entrenarnos para conocer mejor sobre el arte de volar.

Survival

Resident Evil Village: Lady Dimitresco se convirtió en el ícono de estra entrega de Capcom que sin duda mantendrá a más de uno al filo del asiento. Sus visuales, historia y sonido lo colocan como uno de nuestros favoritos de este 2021.

Mejor juego de Xbox One / Xbox Series S/X y PC



Pyschonauts 2: una historia plagada de referencias psicológicas con un diseño de personajes digno de una película de Tim Burton que nos entrega una de las aventuras más originales y refinadas de este 2021.

Mejor juego de PlayStation 4

Persona Strikers 5: una entrega que modifica la clásica fórmula de RPG que ya conocíamos de la serie, por un modo de combate lleno de acción. La banda fantasma regresa por la puerta grande con una historia espectacular y con un diseño de personajes, así como de interfaz inmejorable.

Mejor juego de PlayStation 5

Returnal: otro buen ejemplo de lo que podrán ser los juegos de nueva generación, ya que su concepción rompe los esquemas de algunas de las cosas a las que hemos estado habituados, como el hecho de tener que enfrentar de distintas formas los mismos problemas por su generación de niveles aleatorio.

Mejor juego de Switch

Metroid Dread: el esperado regreso de una de las franquicias más queridas de Nintendo, dio un paso hacia el futuro de la serie demostrando que es tan relevante hoy, como lo fue hace 35 años, aunque todavía le falta mucho para explotar todo su potencial