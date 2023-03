Belinda da su opinión sobre Cazzu por primera vez y esto es lo que dijo

Una vez más, Belinda se puso en el centro de atención de las redes sociales, luego de que por primera vez en varios meses expresara su opinión sobre la actual novia de su expareja Christian Nodal.

Y es que como algunos recordarán, hace unas semanas Cazzu fue cuestionada sobre lo que pensaba de Belinda, a lo que ella muy respetuosamente comentó que "la admiraba y que desde muy pequeña escuchaba su música".

Por supuesto que solo era cuestión de tiempo para que a la ojiverde se le hiciera la misma pregunta que a la actual novia de Nodal, y a muchos sorprendió la respuesta.

"Cazzu me encanta, es una súper artista. La admiro mucho y me encanta su trabajo", mencionó Belinda a los medios de comunicación. "Está hermosa".

¿Qué piensa del fan que se abalanzó sobre ella?

Respecto al ataque que recibió por parte de uno de sus fanáticos en el escenario durante uno de sus conciertos, la intérprete de "Amor a primera vista" salió en defensa del joven y aseguró que no fue nada para lamentar. "No creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no. Pero sí, sí estuvo fuerte. Considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísimo", comentó.

"Estoy muy bien, me dolía un poco la espalda pero estoy bien", agregó. "Tampoco de doctor, solo un pequeño dolor de espalda".

Belinda quiere dejar atrás cualquier polémica y solo enfocarse a su trabajo profesional; tampoco está interesada en tocar ningún tema relacionado con su vida privada o sentimental