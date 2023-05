Maribel Guardia celebró el cumpleaños de su nieto y en video aparece Julián Figueroa

Hace ya un par de semanas que la muerte Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia, sorprendió a todos, y no es para menos, ya que falleció muy joven, a la edad de 27 años.

Durante si lecho de muerte, muchas son las cosas que sucedieron, entre ellas que hubo un gran hermetismo por parte de la familia, justo para que el funeral se llevara a cabo de la forma más privada posible.

Aunado a lo anterior, se supo que incluso los famosos amigos de Maribel tuvieron que esperar por mucho tiempo para poder verla e incluso para poder estar presentes en el funeral de Julián.

Afortunadamente, poco tiempo después todo se aclaró, y se supo que Maribel tan solo buscaba tener unos momentos de paz y asimilación respecto al giro que había dado su vida.

Ahora que han pasado los días, a la actriz se le ha visto muy activa, pero sobre todo pasando mucho tiempo con su nieto, quien lleva el mismo nombre de su padre.

Cabe señalar que el nieto de la actriz cumple en el mismo mes que su hijo fallecido, por eso aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje emotivo:

"Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida", escribió.

Maribel Guardia celebró la vida de su nieto

Vestida de negro y con una gran sonrisa, es como aparece Maribel Guardia en un video que compartió sobre el festejo del cumpleaños de su nieto, la celebración fue en el jardín de su casa, entre globos y dulces; el pequeño José Julián la pasó de maravilla con amiguitos y con su madre y su abuela.

El hijo de Julián se disfrazó de Charizard y Maribel se mostró animada y consentidora con su nieto, quien tiene un gran parecido físico a su padre.

"Dios es tan bueno que me mandó el mismo día dos ángeles, uno ya está en el cielo, tu papá, pero tú estás aquí en la tierra y tengo mucho que hacer por ti, mucho por qué luchar, muchos motivos para ser feliz. Te amamos con toda el alma José Julián", escribió Maribel para acompañar un emotivo video que reúne algunas fotos de la fiesta, pero también momentos pasados en los que aparece Julián.

Con el tema musical de Julián, "Pídeme", el video muestra emotivos instantes en los que Julián celebraba con la familia el cumpleaños de su hijo también en el jardín, en el material aparece Maribel, Julián y su esposa Imelda; Julián sostiene la piñata mientras una niña intenta romperla; el video termina con una foto familiar.