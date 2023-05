 La nueva canción de Anuel AA está dedicada a Karol G y desató ola de MEMES

Nuevamente, el tema de Anuel AA y Karol G se hizo presente en las redes sociales, esta vez por una indirecta que le mandó el puertorriqueño a través de una canción.

Cabe recordar que esta expareja se hizo muy popular luego de que se diera a conocer las razones por las que terminaron, y es que el amor se desvaneció luego de que Karol se enterara que Anuel le había sido infiel con varias mujeres, entre ellas Yailin la Más Viral.

Y las cosas no se quedaron ahí, pues en realidad la colombiana se quejaba de que no había coherencia con los actos de su exnovio, ya que en varias ocasiones le pidió que regresara, y cuando ella le dijo por última vez que no, todo el mundo se enteró que tenía una relación formal con Yailin, misma que empezó a compartir en las redes sociales.

Ahora que ya ha pasado un tiempo, y que Karol parece haber sanado su corazón, Anuel se volvió a aparecer, pero esta vez con una canción en donde le lanza una indirecta muy directa a su ex.

En YouTube y redes sociales ya está disponible la nueva canción de Anuel AA en la que le declara reiteradamente su amor a Karol G, celebridad con la que años atrás sostuvo una relación formal, pero que al terminar cada uno decidió buscar su felicidad por aparte, aunque todo parece indicar que el cantante aún no la olvida.

Para compartir la noticia del lanzamiento Anuel AA llevó a cabo una publicación en su cuenta oficial en Instagram, ahí escribió específicamente que la melodía es para Karol G, esto desató una serie de comentarios por parte de los seguidores quienes no podían creer lo que estaban leyendo, pues parecía un caso cerrado entre ellos.

“Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va a ser… ni anotando mis truquitos en un papel", dice parte de la letra de la pieza que ya está sumando reproducciones.

“Mejor que yo” es una colaboración del puertorriqueño con DJ Lujan y Mambo Kingz, en la trama también señala algunos aspectos de la vida íntima de cuando fueron pareja, además de decirle explícitamente las ganas que tienen de estar con ella nuevamente como pareja sentimental o en un compromiso.

Con este proyecto Anuel AA se suma a las estrellas que al igual que Shakira aprovecharon su arte para enviar un mensaje especial para sus exparejas, aunque el famoso no dudó en etiquetar a Karol G para hacer más evidente que toda la canción es directamente para ella y no para otras de sus antiguas parejas.

