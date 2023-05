 Christian Nodal revive él bochornoso momento que vivió con Cazzu por no saber “perrear”

En medio de todas sus ocupaciones, Christian Nodal se dio el tiempo de contar una anécdota muy peculiar en una de las entrevistas que concedió.

Y es que el cantante de regiomontano compartió con sus fans que en algún punto de su vida pasó una vergüenza con Cazzu por no saber “perrear”.

La anécdota anterior la contó en su primer podcast como invitado titulado “Escuela de Nada”. Ahí dijo que la vergüenza que pasó al no saber bailar con Cazzu ocurrió durante un concierto de Wisin y Yandel.

Además de lo anterior, Nodal habló de muchos temas como el proceso doloroso de quitarse los tatuajes del rostro pero también se dio tiempo para contar algunas anécdotas y una de ellas lo vincula con su pareja, cuando aparecían las primeras imágenes juntos y fueron captados en Guatemala en medio de un concierto de Wisin y Yandel.

Nodal y Cazzu estaban disfrutando del concierto y en un momento él se ubica detrás de ella y reconoció que no sabía perrear.

"Me acuerdo que yo iba llegando del baño y estaba (imita beat de reguetón), no recuerdo qué canción era, y luego de la nada dice, yo me pongo atrás de mi novia pero yo me movía poquito, y luego dice Wisin dice ‘¡aprieta, Nodal, aprieta!’ y yo....", dijo provocando las risas de los conductores de la emisión.

Luego, Christian Nodal recordó que se trataba del tema "Rakata" que tiene como marca registrada la palabra "¡Salte!" a modo de estribillo. Y con la anécdota quedó claro que el cantante se sintió algo incómodo porque no podía seguir los pasos de la música. Igualmente, en las imágenes que se vieron de la pareja, hace casi un año atrás, ya se los veía muy enamorados y desde esa época venían enfrentando rumores de embarazo.

