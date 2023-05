“Las argentinas son difíciles": Christian Nodal cuenta cómo conquistó a Cazzu

Christian Nodal cada vez está más sensible y abierto de su corazón, y no es para menos, ya que pronto nacerá el bebé que tendrá con la cantante Cazzu.

Como muchos saben, desde que el cantante de regiomontano compartió con el mundo que será papá, se ha mostrado más sensible, no solo en sus conciertos, también en las entrevistas que ha concedido a diversos medios de comunicación.

Y una prueba de lo anterior, es que recientemente, Nodal lanzó la privacidad de su vida personal por la ventana, ya decidió compartir algunos detalles de cómo es su vida junto a Cazzu ahora que viven juntos, además de cómo fue que logró conquistarla.

En la charla que concedió, Christian dijo que no fue nada fácil conquistar a Cazzu, pero que lo consiguió gracias a una canción que lleva por título “Casualidades”.

Aunque aún nadie ha escuchado la canción, el intérprete de “De los besos que te di” aseguró que pronto todos podrán escucharla, ya que pronto saldrá a la luz con todo y video oficial.

“Se llama ‘Casualidades’ y ya pronto vamos a grabar el video. Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”, señaló Nodal entre risas en una entrevista con el programa español Las Top News.

Cuando la entrevistadora le preguntó más detalles sobre la conquista de Cazzu, el cantante de ‘Botella Tras Botella’ admitió que no fue fácil por la forma de ser de la argentina.

“Las argentinas son difíciles. (Conquistar a Cazzu) es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, (pero) fue un proceso bonito”, aseguró Nodal.