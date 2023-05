Paquita la del Barrio habló con Shakira y todos esperan una colaboración

Recientemente, sorprendió a todos la posible noticia de que entre Paquita la del Barrio y Shakira pudiera haber una colaboración musical.

Y es que fue la propia Paquita la que contó que le había mandado un mensaje a la ex de Gerard Piqué, para externarle su apoyo tras su ruptura amorosa y todo lo que estaba sucediendo alrededor de su vida.

“Mi queridísima amiga y compañera, Shakira, soy Paquita la del Barrio y por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga", dice en su video la cantante veracruzana antes de interpretar un fragmento de su tema "Las Rodilleras" que estaría dedicado al exfutbolista. El clip desató gran euforia entre los fans, quienes de inmediato pidieron una canción juntas con la que le tiren una vez más a Piqué.

En un encuentro con los medios retomado por Berenice Ortiz en su canal de YouTube, la voz de "Cheque en blanco" reveló si ya tuvo contacto con Shakira y si existe ya un acuerdo para colaborar: "Primero ella y después yo. No la he visto. Quién sabe, hasta que no haya algo te puedo decir. Tú me puede decir que qué bonito se oye, pero, si no me escucho y no me gusto, de nada sirve”.

