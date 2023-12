“No he terminado de amar” Shannen Doherty revela que el cáncer llegó a sus huesos

Recientemente, la actriz Shannen Doherty compartió con sus seguidores la noticia de que el cáncer de mama que padece desde el 2015, le ha llegado hasta los huesos.

Con profunda tristeza la actriz aseguró que aún quería vivir y que aún le faltaba mucho amor que compartir.

La ex estrella juvenil también dijo que desde que fue diagnosticada con dicho padecimiento, se ha sometido a varios tratamientos, entre ellos, mastectomía, quimioterapia y radiación.

Al respecto, la actriz de “Beverly Hills 90210” confesó que “no quiere morir”. De hecho, en una reciente entrevista para People, la actriz de 52 años se sinceró sobre su estado de salud, y declaró sin tapujos lo siguiente:

"No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor", continuó Doherty. "No he terminado".

A pesar de sus luchas, la actriz de “Charmed” sigue disfrutando de la vida, explicando que su "mejor recuerdo está aún por llegar”.

"Yo rezo. Me levanto y me acuesto dando gracias a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y con la espiritualidad. Mi fe es mi mantra", afirma.

"Sé que suena cursi y descabellado, pero eres más consciente de todo y te sientes bendecida", señala Doherty, "somos las personas que más queremos trabajar, porque estamos muy agradecidos por cada segundo, cada hora, cada día que pasamos aquí".

