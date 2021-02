Doraemon: Story of Seasons, reseña del crossover que nunca esperaste o sabías que querías

Doraemon Story of Seasons fue desarrollado por Marvelous Inc. ya conocidos por sus franquicias de Harvest Moon y Rune Factory. Distribuido por Bandai Namco que siguen deleitándonos con títulos relacionados al anime como Captain Tsubasa, Sword Art Online y My Hero Academia, agregando a su biblioteca algo más calmado para estos tiempos de caos y está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC.

Nobita y sus amigos encuentran una misteriosa semilla y deciden plantarla como proyecto de verano, al germinar instantáneamente emerge un árbol enorme, ocasionando una tormenta que los transporta junto a Doraemon, el gato cósmico, a un lugar desconocido, sin ningún tipo de aparato.

Cuando despiertan se encuentran en un pequeño pueblo en el que, por ley todos los niños tienen que trabajar, ignorando por completo las leyes en contra del trabajo de menores. Cada integrante encuentra un lugar donde laborar, al final, después de alrededor de 1 hora de juego, Nobita se encuentra a cargo de una granja abandonada con el único propósito de recuperar los aparatos de Doraemon y regresar a casa.

Para los conocedores de los simuladores de granja esto no es nada nuevo, por azares del destino, nos dan una propiedad para crear un emporio de millones, sembrando rábanos y exportando producto animal.