Esta es la misteriosa y romántica leyenda del hilo rojo del destino

Para muchos las almas gemelas si existen y encontrar a esa persona especial es un asunto de espíritus que desde antes de nacer estaban destinados a encontrarse.

Muchas son las leyendas en torno al amor y al encuentro de los enamorados, sin embargo, hay una que desde tiempos inmemorables ha llamado la atención, se trata de la leyenda japonesa del hilo rojo del destino.

De acuerdo con este mito, las relaciones entre humanos estarían predestinadas por un hilo rojo que los dioses atan al dedo meñique de aquellos que tienen como destino encontrarse en la vida.

Desde antes de nacer las almas ya están destinadas a encontrarse... / Pixabay

El mensaje es claro: si en tu camino está escrito que te encuentres con una persona, así será, de lo contrario no luches contra la corriente.

Muchas veces nos sentimos frustrados porque la persona que nos interesa no reacciona ante nuestros sentimientos, pero como dice la frase “aunque te quites o aunque te pongas, cuando te toca, te toca”, así que no te preocupes si no puedes compartir con alguien el camino en un determinado momento, simplemente, las cosas no pueden ser así y deberás esperar por aquel o aquella que llegue a dejarte una enseñanza de amor trascendental.

De acuerdo con la leyendo del hilo rojo del destino, las personas unidas desde antes del nacimiento, están destinadas a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia importante, pese a las circunstancias que se vayan presentando en la vida.

De hecho, si tu crees que ya conociste a tu alma gemela pero por alguna razón las cosas terminaron, este hilo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero jamás romperse.

Sabrás que es el lugar correcto cuando sientas paz / Pixabay La leyenda dice así… Gracias a la intervención de una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo, un gran emperador conoció a la que sería su esposa. La historia comienza cuando el emperador le pidió a la hechicera que siguiese su hilo para conocer a la mujer que estaba predestinada para él, y así lo hizo. La búsqueda los llevó hasta un mercado en donde encontraba una pobre campesina con un bebé en los brazos y que ofrecía sus productos. También puedes leer: Razones por las que no debes salir con un hombre que habla mal de su ex Al estar frente a la pobre mujer, la hechicera le pidió al emperador que se acercara y le dijo: “aquí termina tu hilo”. El emperador quedó sorprendido ante lo que le dijo la bruja, pues nunca se imaginó que su destino se entrelazara con una mujer tan pobre, por lo que de inmediato comenzó a sentir como la furia corría por sus venas, creyendo que la sabia anciana había hecho todo eso para burlarse de él. Así que su ceguera lo orilló a empujar a la mujer a pesar de que ella llevaba a un bebé en brazos, haciéndole caer. El golpe provocó que la infante, que era una niña sufriera una herida en la frente que dejó una cicatriz muy particular. Y por otra parte, ordenó que a la hechicera le cortaran la cabeza. El amor llega cuando menos te lo esperas / Pixabay Quizá te interese: Esta es la razón por la que a tu pareja le gusta discutir contigo y hacerte enojar Luego de eso, pasaron muchos años, el emperador estaba listo para casarse. Se le recomendó contraer nupcias con la hija de un general muy poderoso y para su sorpresa, el día de la boda, cuando le vio la cara se dio cuenta de que la mujer tenía una cicatriz muy particular en la frente, que se quedó en ella luego de una caída siendo bebé. ¿Porqué el dedo meñique? De acuerdo con las personas que cuentan esta leyenda, el hilo es rojo está relacionado con la sangre: la arteria cubital que conecta a nuestro corazón con el dedo meñique y según este mito, esa vena (hijo rojo) se extiende por el mundo hasta unirse a la arteria y llegar al corazón de otra persona. Y aunque pareciera que esta leyenda esta solo enfocada al amor de pareja, para los japoneses el hilo rojo también podría estar unido a las personas que traerán grandes significados a nuestras vidas, como por ejemplo, los mejores amigos. Te recomendamos: Razones por las que encontrarás al amor de tu vida si aceptas la soltería por un año

Con esto que acabas de leer, de alguna manera sabes que las relaciones que llegan a tu vida, ya sean de amor o de amistad e incluso familiares, estarán predestinadas, pues nada surge por causalidad, las personas que están contigo tienen una gran enseñanza que compartirte. Ahora, sabrás que has encontrado a la persona correcta y que se une con tu hilo rojo, cuando al estar con ella sientas paz interior.