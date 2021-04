Cenas para compartir con tus personas especiales acompañadas de canciones

Canción de fondo: Una cena romántica necesita de una canción que llene el ambiente de romanticismo y para que esto suceda te recomendamos Bloom de The Paper Kites. Te encantará.

Cena: Una forma de unir los lazos de amistad que tienes con otras personas es invitándolos a tu casa y haciéndolos sentir cómodos y que mejor que con unas hamburguesas de carne calientas y deliciosas.

Canción de fondo: Para que el ambiente después de cenar se convierta en algo divertido y lleno de charlas, te recomendamos la canción de Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards, la cual sin duda los hará fluir sin parar.

Cena familiar

Demostrar el amor que sientes por tu familia es algo muy importante, pues son ellos quienes siempre estarán contigo, en las buenas y en las malas, de vez en cuando es muy bonito poder demostrarles todo lo agradecido que estás con ellos o lo mucho que los quieres, y que mejor que con una deliciosa cena.

Cena: Y para que la convivencia familiar quede perfecta te recomendamos preparar unas deliciosas fajitas al horno, con las cuales sorprenderás a niños y a adultos.

Canción de fondo: Cuando estamos en familia nos interesa escuchar a los demás, por eso te recomendamos God Bless The Child, 1956 Version Billie Holidayuna, canción amena, con ritmos suaves para que pasen un rato agradable. Cena para estar contigo mismo Cana: A veces queremos pasar tiempo meditando sobre las cosas que están pasando en nuestra vida, o simplemente queremos estar solos porque necesitamos un descanso de todo. Y que me mejor que consentirte con una cenita hecha por ti, y para esta ocasión pueden ser unas crepas dulces o saladas. Canción de fondo: El ambiente para entrar en armonía contigo mismo lo conseguirás con la canción de Kid Francescoli, "Moon", y si no nos crees, escúchala y lo sabrás.