Cinco lecciones de amor propio y paz interior que nos dejó “Comer, rezar, amar”

Existen etapas en la vida en las que nada sale como esperábamos, de hecho, hay tradiciones que llaman a este periodo “la noche oscura del alma”.

Pareciera que durante esos días la oscuridad te rodea y nada de lo que existe afuera de ti es suficiente para hacerte sentir mejor. Comienzas a alejarte de ti mismo, de los demás y de las actividades que disfrutabas hacer.

Y a pesar de que amaneces con la esperanza de que todo saldrá mejor al día siguiente, resulta que tu día sigue siendo frío y gris.

Es por eso que si eres de esas personas que ha sentido algo similar a lo anterior, el día de hoy te compartiremos cinco enseñanzas de amor propio y de paz interior que aprendimos al ver la película “Comer, rezar, amar”.

Antes de pasar a las lecciones, te comentamos en un resumen general que esta cinta se trata de la historia de una mujer llamada Liz Gilbert, quien pensó que tenía todo lo que ella quería en la vida: una casa, un marido y una carrera exitosa. Pero un día descubre que ya no quiere más esa vida, por lo que decide poner fin a su matrimonio y emprender un viaje de autodescubrimiento que la lleva a Italia, India e Indonesia.

La película estuvo dirigida por Ryan Murphy y se estrenó en 2010. Y ahora si, sin más preámbulos vamos a las grandes enseñanzas.

1. Confía en tu intuición

En esta película, llega un punto en la vida de Liz en la que se da cuenta que hay muchas cosas que no cuadran en su vida, que no se siente en paz y que ya no consigue felicidad a lado de la persona que escogió para compartir el resto de su vida.

Y debido a ese caos que se acumula en su mente, decide tomar decisiones drásticas, es decir, dejar su trabajo, irse de su casa y divorciarse, con la única finalidad emprender un viaje a Indonesia.

Enseñanza: Ella confió en su intuición, a pesar del miedo que le provocó desprenderse de muchas cosas que ella tenia seguras. No pensó en lo que pasaría en el futuro y simplemente se arriesgo a encontrarse a sí misma mientras cruzaba extraños caminos.

2. No le tengas miedo al cambio

Una vez que Liz llegó a otros países se enfrentó a su mayores miedos, estaba sola, no sabía a donde llegaría ni cuanto tiempo estaría, no tenía idea de nada, y aún así decidió confiar en lo que le dictaba su corazón.

Enseñanza: A veces lo mejor llega cuando sueltas lo que era una carga para ti y cuando menos te lo esperas llega algo mejor y entiendes porque tuviste que atravesar por tanto miedo o dolor.

3. No te limites

Hay escenas en donde Liz se enfrenta a situaciones en donde reconoce todas las veces que se sintió limitada, por ejemplo al comer por el miedo a subir de peso.

Enseñanza: En la cinta llega un momento en que Liz simplemente deja de darle importancia a las cosas que no las tienen, y decide seguir sus instintos y simplemente comer lo que le gusta, hace lo que le gusta y comparte el tiempo con las personas que desea conocer. Así tú, has aquello que deseas y que tu eje rector sea lo que sientes en el corazón.

4. Aprende a estar sol@

En la película nos podemos dar cuenta del miedo inconsciente que tenía Liz de estar sola, sin embargo, conforme fue descubriéndose a sí misma entendió que después de todo no fue tan malo estar y sentirse tan sola, pues gracias a eso descubrió nuevos lugares, conecto con gente que le enseñó muchas cosas y lo mejor de todo, se descubrió a si misma.

Enseñanza: Toma siempre que puedas un tiempo para conectar contigo mism@ y meditar en el origen de tus miedos. Estar solo te ayudará a descubrir lo mejor de ti y después podrás compartirlo con los demás.

5. No importan los fracasos

Al final de su viaje por varios países de Oriente, Liz se da cuenta de que al final no importa qué tan malas fueron las experiencias que tuvo en su vida, sino cómo después todo eso se transformó en una gran enseñanza.

Enseñanza: Todo lo que experimentas, los lugares que conoces y las personas que se cruzan en tu camino tienen una razón y son maestros que te ayudan a entender mejor la vida.

