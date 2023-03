Adele manda mensaje a Piqué tras ver actuación de Shakira con Jimmy Fallon

Adele se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, luego de que al ver la última actuación de Shakira le dejara un recado a Gerard Piqué.

Por lo que se sabe hasta el momento, la intérprete de “Rolling in the deep” no se perdió el último show de la colombiana en el programa de Jimmy Fallon, en donde interpretó su ya famosos éxito “Session 53”.

También puedes leer: Fan lleva retrato de su esposa fallecida a concierto de Adele y la hace llorar



Al respecto de lo anterior, todo parece indicar que Adele siente y entiende a la perfección los sentimientos de Shakira, ya que en el último show que dio en Colombia le mando un mensaje a Piqué.

"Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon... ¡oh, su exmarido está en problemas!", dijo en un momento del concierto.

Y por si hasta el momento no sabes, hace unos días se publicó la actuación de Shakira en el programa de Fallon (el Andreu Buenafuente de Estados Unidos) y desde entonces hay muy pocas personas que no hayan dado su opinión sobre ella.

Quizá te interese: Rompimiento con canciones: Estos famosos lanzaron temas de despecho dedicados a sus ex