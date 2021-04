Diez frases de María Félix que te subirán la autoestima

Llama la atención que esta mujer tenía un gran interés en el desarrollo intelectual de las mujeres, pues en constantes ocasiones hacia comentarios en los que intentaba hacerlas “despertar”, asegurando que en los tiempos venideros serían ellas quienes tomarían las riendas de la sociedad y del país.

Además de lo anterior, María Félix siempre se enaltecía ante un hombre, pues ella creía que tanto ellos como las mujeres tenían derecho a las mismas oportunidades y a expandir el conocimiento de igual manera.

Hubo ocasiones, en que dejo ver que el peso de la mujer incluso era más importante que el de los hombres, al tener ellas que dividirse en tantas tareas y tener la inteligencia para solucionar absolutamente todo lo que se les pusiera enfrente.

La belleza de María Félix es recordada hasta nuestros tiempos / Instagram

María bonita falleció en el año 2002, dejó un gran legado no solo en los papeles en los que se desempeñó como actriz, sino que con su ejemplo, fue una mujer que tenía las ideas muy claras sobre su papel en el mundo y sobre el sistema machista en el que se veía envuelto México desde ese entonces.

Para no olvidarla nunca, a continuación te compartimos diez frases que nos dejó, y que nos enseñan a ser fuertes, valerosas, inteligentes, de paso, a honrar nuestra belleza:

1. En un mundo de hombres como éste, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres abusadas.

2. Sin misterio no hay amor. El misterio tiene que conservarse no puedes andar con la pantufla arrastrando en la casa. Es preciso que se conserve un poco de misterio, que estés guapa en la casa para conservar el amor. A mi un hombre en la casa me hace ponerme guapa.

3. El hombre es infiel por naturaleza… bueno y la mujer también.

