Returnal en PC valió la pena por esta simple razón

Returnal en PS5 era uno de esos primeros juegos que como nuevo dueño de la consola de Sony debías tener para conocer y vivir algunas de las bondades de lo que significaba jugar en un sistema de nueva generación, con gráficos más avanzados y mejor desempeño de cuadros por segundo. Pero no se sentía como un gran juego, era simplemente buen juego a secas, divertido para pasar el rato, pero lejos de ser memorable en muchos sentidos. Por eso cuando Sony anunció que Returnal sería una de las propiedades intelectuales que estaría llegando a PC, similar a grandes títulos como God of War, The Last of Us o Marvel’s Spider-man: Miles Morales no pude evitar pensar que quizá la decisión no era la más indicada o acertada en términos de negocio. Después de todos Returnal se convirtió en uno de los peores lanzamientos de la consola al vender poco más de medio millón de unidades en sus primeros meses de vida, es decir, nada en comparación con los casi 6.5 millones de copias que vendió el de Miles Morales en sus primeros meses tras el lanzamiento.

Aun así decidí regresar al planeta Atropos y tomar control una vez más de Selene, la astronauta de ASTRA, y a quien debes ayudar a sobrevivir los complejos enemigos y cambiantes niveles de este juego estilo roguelike (similar a juegos como Hades en donde al morir debes comenzar el juego desde el principio). Y debo confesar que no puedo estar más satisfecho de haberle dado una segunda oportunidad a Returnal en PC.

Sin embargo, a diferencia de las típicas reseñas en donde uno busca analizar los gráficos, el desempeño, los controles y en esencia la historia de un juego ya lanzado previamente en otra consola me tocó probar Returnal, con sus retos y ciertas complicaciones en una PC muy particular: la consola móvil de Valve, la Steam Deck.

Y vaya que fue una sorpresa, no solo por la capacidad de la portátil para correr con estabilidad un juego que está pensado para correr en PC de alto desempeño o de menos con un procesador similar al del PS5, pero no en un dispositivo un 10% más grande que un Nintendo Switch.

Para los amantes del PC Máster Race, sin duda Returnal es uno de esos juegos que pondrán su PC a prueba al intentar correr el juego desarrollado por Housemarque en la configuración más demandante, incluso por arriba de los que ofrece el PS5.

Algo que simplemente en Steam Deck es imposible pues el título es capaz de correr, pero en el configuración gráfica más baja y buscando un desempeño de cuadros por segundo superior a los 30 fps, pero muy lejano de los 60 o los 120 cuadros por segundo.

Sin mencionar la falta de definición en los escenarios, algunos enemigos e incluso en la misma Selene. Pero nada de eso importa porque si Returnal es un juego promedio en el PS5, en Steam Deck al menos para mí se convirtió en un gran juego. Más que por sus gráficos, sus escenarios o su historia, porque lo disfruté como un juego divertido, uno en el que realmente me veía obligado a intentar una y otra vez a fin de poder progresar un poco más en cada uno de esos intentos.

Algo que sin duda hice en su momento en la PS5, pero que gracias a la flexibilidad y movilidad del Steam Deck pude disfrutar de una manera completamente diferente.